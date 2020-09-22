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في ذكرى رحيل يوسف عيد.. شاهد آخر ظهور لـ البرنس الأعظم

فن ومشاهير تبليغ
في ذكرى رحيل يوسف عيد.. شاهد آخر ظهور لـ البرنس الأعظم
في ذكرى رحيل يوسف عيد.. شاهد آخر ظهور لـ البرنس الأعظم
يوافق اليوم الثلاثاء، 22 سبتمبر، ذكرى رحيل واحد من أشهر صناع الكوميديا، وهو الفنان الراحل يوسف عيد، الذي ولد في 15 نوفمبر عام 1948، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2014، عن عمر يناهز الـ 66 عامًا، وعلى الرغم من صغر الأدوار التي قدمها؛ إلا أنه سطَّر اسمه ضمن أهم من رسموا الضحكة على وجه المشاهد. 
يعد يوسف عيد، من أفضل الممثلين الذين لفتوا الأنظار بأدوارهم الكوميدية رغم قصر مساحة الدور، حتى أنه كان يظهر في بعض الأعمال في مشهد واحد. 

حصل يوسف عيد على الثانوية الأزهرية واشتهر بأداء الأدوار الكوميدية الصغيرة التي لا تتعدى مشاهد معدودة في الأعمال الفنية منها أفلام "الناظر" و"اضحك الصورة تطلع حلوة" و"التجربة الدنماركية" كما تألق في العديد من المسلسلات مثل "تامر وشوقية" و"لحظات حرجة". 

وكان آخر ظهور لـ يوسف عيد، قبل وفاته بأشهر قليل، مع المخرج عمرو سلامة، إذ نشر الأخير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك" صورة بطريقة "السيلفى" جمعته مع «عيد»، وعلق: «مع البرنس الأعظم يوسف عيد». 

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