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نجلاء بدر تنشر فيديو من طفولتها وهي تغني مع سمير غانم.. شاهد

فن ومشاهير تبليغ
نجلاء بدر تنشر فيديو من طفولتها وهي تغني مع سمير غانم.. شاهد
نجلاء بدر تنشر فيديو من طفولتها وهي تغني مع سمير غانم.. شاهد

نشرت الفنانة نجلاء بدر، فيديو قديما لها، من طفولتها، وهى تغني مع الفنان الكبير سمير غانم، خلال أحد أعماله الفنية القديمة.

وظهرت نجلاء بدر، في الفيديو، وهي فتاة لم تتجاوز الـ ١٠ سنوات، وتغني بجوار الفنان سمير غانم، وعلقت على الفيديو "تعرفوا القمر الصغيرة دي مين؟.. دي انا".

وشاركت الفنانة نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

 وشاركت فى مسلسل "الفتوة" الذى تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى وتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

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