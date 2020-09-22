وحشني الجمهور.. كارمن سليمان تنشر فيديو من حفلها الأخير بالسعودية

وحققت أغنية "لينا رقصة" لـ كارمن سليمان، نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت حاجز الـ4 ملايين ونصف مشاهدة عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".
تقول كلمات الأغنية :"يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس.. يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس".
أغنية "لينا رقصة" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.
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