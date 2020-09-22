أخبار عاجلة
الحرس الثوري يخصص قطع أراض لعائلات قتلى مليشياته الأفغانية -
بعد "القاعدة الجديدة".. أين تتمركز القوات الأميركية بسوريا؟ -
نيمار يقلب الطاولة على بيرو في فوز "عصيب" للبرازيل -
شخص ينتقم من طليقته بنشر فيديو لها على فيسبوك بوضع مخل -
فيديو رد مؤثر من جورج وسوف على شائعات وفاته:"خايف ماحدش يصدق لما أموت" -
النجوم ينعون الفنان المغربي عزيز سعد الله بعد وفاته عن عمر يناهز 70 عام -
منى زكي تعلق على إعلان تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي -
حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج الجدى الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج السرطان الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -

بهذه الصورة.. لقاء الخميسي تستعيد ذكريات طفولتها

فن ومشاهير تبليغ
بهذه الصورة.. لقاء الخميسي تستعيد ذكريات طفولتها
بهذه الصورة.. لقاء الخميسي تستعيد ذكريات طفولتها
استعادت الفنانة لقاء الخميسي ذكريات طفولتها ، حيث شاركت لقاء جمهورها صورة لها وهي طفلة لا تتعدي الثانية من عمرها ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت لقاء علي الصورة قائلة: "في يوم من الأيام كنت أميرة صغيرة".

يُذكر أن أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك"، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني.

كما شاركت في المسلسل جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بهذه الصورة.. لقاء الخميسي تستعيد ذكريات طفولتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 