أخبار عاجلة
الحرس الثوري يخصص قطع أراض لعائلات قتلى مليشياته الأفغانية -
بعد "القاعدة الجديدة".. أين تتمركز القوات الأميركية بسوريا؟ -
نيمار يقلب الطاولة على بيرو في فوز "عصيب" للبرازيل -
شخص ينتقم من طليقته بنشر فيديو لها على فيسبوك بوضع مخل -
فيديو رد مؤثر من جورج وسوف على شائعات وفاته:"خايف ماحدش يصدق لما أموت" -
النجوم ينعون الفنان المغربي عزيز سعد الله بعد وفاته عن عمر يناهز 70 عام -
منى زكي تعلق على إعلان تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي -
حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج الجدى الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج السرطان الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -

أشرف عبد الباقي يكشف كيفية قضائه فترة "كورونا"

فن ومشاهير تبليغ
أشرف عبد الباقي يكشف كيفية قضائه فترة "كورونا"
أشرف عبد الباقي يكشف كيفية قضائه فترة "كورونا"
كشف الفنان أشرف عبد الباقي، كيفية قضائه فترة الحجر المنزلي بسبب أزمة "فيروس" " المستجد التي تعرضت لها مصر ودول العالم.


وقال خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة مع النجمة إسعاد يونس إنه كان يبحث عن أي شيء يشغل به وقته خلال الحجر الصحي.

وأشار إلى أن لديه ورشة نجارة صغيرة فى بيته بدأ يعمل بها مجددًا ويحضر فروع الأشجار ويصنفرها ويصنع بعض الأشياء فى تلك الورشة ويحاول جاهدا أن يكون مشغولا دائما.

وأضاف: "أنا طيلة حياتي أحب الشقى وأحب العمل الشاق، كما أننى استثمرت تلك الفترة أيضا فى تحويل حوض صغير كان مزروع ورد لزراعة حبوب الطماطم والفلفل والباذنجان ولم أجن فى النهاية سوى ثلاثة باذنجانات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشرف عبد الباقي يكشف كيفية قضائه فترة "كورونا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 