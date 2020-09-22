أشرف عبد الباقي يروي تفاصيل يوم وفاة علاء ولي الدين.. وكيف استقبل صدمة رحيله؟

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وقال عبد الباقي، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس " مازلت أتذكر تفاصيل يوم وفاة علاء ولى الدين، فكان فى أول أيام عيد الأضحى أعتدنا أن نقوم بذبح الأضحية والمعايدة على بعضنا البعض في مثل هذا اليوم كل عام".
وأضاف "توجهت على الفور له ونقلناه للمستشفى، ولكنه توفى وكان على أن أبلغ مصر كلها بخبر وفاته فكان موقف صعبًا جدًا".
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