أحمد فلوكس يشارك جمهوره بـ فيديو كوميدي.. شاهد

وظهر أحمد فلوكس وهو يؤدي ببعض الحركات الكوميديه، وخفة اليد، وعلق عليها "قدرات من نوع آخر، في ناس متعرفش عني.. انتظرو فيديوهاتي الأخرى".
وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.. انتظرو ا فيديو هاتي الاخري
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