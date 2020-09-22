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أحمد فهمي يتغزل فى هنا الزاهد.. فماذا قال؟

فن ومشاهير تبليغ
أحمد فهمي يتغزل فى هنا الزاهد.. فماذا قال؟
أحمد فهمي يتغزل فى هنا الزاهد.. فماذا قال؟

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمي يتغزل فى هنا الزاهد.. فماذا قال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحرص الفنان أحمد فهمى على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعبر أحمد فهمى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "أقوال مأثورة أنا بحب هنا الزاهد جدا".

وحاز هذا المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور الذين علقوا له، قائلين"ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض".

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمى هو مسلسل "رجالة البيت" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته أكرم حسنى وويزو وإخراج أحمد الجندى

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 