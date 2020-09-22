راندا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.
كما شاركت ايضا في فيلم "الحوت الأزرق" الذي ضم عددا كبيرا من الفنانين، منهم أحمد سلامة وعماد رشاد وأحمد صيام وعبد الله مشرف وراندا البحيري، وهو من تأليف أسامة حسام الدين ومن إخراج الفنان علاء مرسي.
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