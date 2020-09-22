في عيد ميلاد أسامة عباس.. قصة دخوله الفن بـ الصدفة

يحتفل اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر، الفنان القدير أسامة عباس، بعيد ميلاده الـ 81، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1939، و تخرج من كلية الحقوق عام 1961.

وطبقا لتوزيع القوي العاملة تم توزيع الفنان أسامة عباس، إلى إحدي شركات لبيع الأجهزة الكهربائية، ومع مرور الوقت تدرج في السلم الوظيفي ليصبح مديرا عاما لهذه الشركة، وفي أحد الصفقات الشرائية، جاء إليه الفنان الضيف أحمد، لشراء أجهزة كهربائية استعدادا لزواجه.

ولمح فيه الضيف أحمد ، وأفراد فرقة ثلاثي أضواء المسرح ، موهبة فنية ، ووجها معبرا؛ يصلح لأن يكون فنانًا واعدًا، وبالفعل استقال أسامة عباس ، من وظيفته الميري ، وانضم إلى فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1969 ، ليتشرب المهنة سريعا ، ويصبح من أهم شخوصها ، حيث شارك في مسرحيات "طبيخ الملائكة ، فندق الأشغال الشاقة ، أحدث امرأة في العالم ، جوليو ورميت".

الصدفة البحتة كانت وراء دخول أسامة عباس إلى عالم الفن؛ ليتالق في بادئ الأمر في الأدوار الكوميدية، فقد شارك في بدايته مع فرقة أضواء المسرح في عدة أعمال، منها طبيخ الملائكة، فندق الأشغال الشاقة، وعلي الرغم من أنه لم يكن فتى الشاشة الأول، ولم تسند إليه أدوار البطولة المطلقة؛ إلا أنه ترك بصمات واضحة في جميع أدواره.