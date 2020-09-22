أنغام تعلن تفاصيل أولى حفلاتها بعد توقف "كورونا" وتوجه رسالة خاصة للجمهور

عادت الفنانة أنغام إلى حفلاتها الجماهيرية بعد غياب بسبب توقف كورونا في الشهور الأخيرة، وكشفت عن أولى حفلاتها وتفاصيلها في مصر والسعودية.

أنغام تعلن أولى حفلاتها الجماهيرية بعد توقف "كورونا"

وأعلنت الفنانة أنغام عن أول حفلاتها الجماهيرية في مصر بعد توقف لشهور بسبب أزمة فيروس كورونا، ووجهت بهذه المناسبة الخاصة رسالة إلى الجمهور، عبرت بها عن اشتياقها الكبير للقائهم من جديد، ونشرت عدة فيديوهات للحفل وصورة البوستر، والتي ستحييها الشهر المقبل في مسرح المنارة بالقاهرة.

وقالت أنغام في رسالتها للجمهور حول حفلها الجديد:" بعد غياب..الحفل الأول لأنغام على مسرح المنارة القاهرة الجديدة.. عدنا"، وتابعت في رسالتها:" وحشتوني.. مبسوطة اننا راجعين نتقابل من تاني في حفلة جديدة يوم الجمعة ٩ أكتوبر على المسرح المكشوف بمركز المنارة بالتجمع الخامس.. في انتظاركم".

أنغام توجه رسالة للجمهور بعد عودتها للحفلات

وكشفت أنغام تفاصيل حفلها الأول في القاهرة هذا الصيف وبعد توقف شهور بسبب أزمة فيروس كورونا، ونشرت فيديو للترويج للحفل والذي تختتم به أيضاً أنغام حفلات موسم الصيف، وكانت أنغام قد أحيت حفل أونلاين في الفترة الماضية بعد توقف الحفلات الجماهيرية بسبب أزمة فيروس كورونا.

أنغام في اليوم الوطني السعودي 90

وتشارك أيضاً الفنانة أنغام في حفلات اليوم الوطني السعودي 90، في أول حفلاتها الجماهيرية والخارجية بعد توقف كورونا أيضاً، ونشرت بوستر حفلها في السعودية في جدة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ووجهت رسالة إلى جمهورها السعودي وقالت:" جمهوري الغالي بالسعودية انتظروني يوم ٢٤ سبتمبر في حفل ضمن حفلات اليوم الوطني90 السعودي.. بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة".

وعبر جمهور أنغام في السعودية ومصر عن سعادته بعودتها للحفلات من جديد وذلك بعد فترة غياب بسبب أزمة كورونا، وكانت أنغام قد طرحت في موسم الصيف فيديو كليب أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك" وذلك بعد طرحه لأول مرة على تطبيق "تيك توك"، وقدمت أنغام في الكليب شكل جديد لها وحقق أكثر من مليون ونصف مشاهدة في أقل من شهر من طرحه.

أنغام تجهز لألبوم خليجي جديد

وكانت الفنانة أنغام قد أعلنت عن تجهيزها لألبوم خليجي جديد بعنوان "مزج"، ولم تكشف موعد طرحه بعد، وشوقت الجمهور إليه بنشر صورة من الاستديو مع الملحن سهم وعلقت:" الماستر جاهز ألبومي الخليجي الجديد مزح".