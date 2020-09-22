في عيد ميلاد مصطفى قمر.. حقيقة زواجه من مروة عبد المنعم

وفي عام 2017، لاحقت مصطفى قمر، شائعة زواجه من الفنانة مروة عبد المنعم، وذلك بعدما نشر مجموعة صور معها عبر حسابه على انستجرام، وعلق قمر على الصور وكتب: «أنا ومروة العسل القمراية وعمل جديد مفاجأة استنونا قريبًا.. منوّرة العمل يامرمورة يا أختي الغالية».
وفور انتشار الصور إنتشرت شائعة ارتباط مصطفى قمر، ومروة عبد المنعم على صفحات التواصل الاجتماعى لكن الحقيقة عكس ذلك حيث كان يجمعهم عمل فنى جديد.
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