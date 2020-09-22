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أنت بدون الزمالك ملكش قيمة.. خالد بيومي يوجه رسالة لـ كارتيرون

فن ومشاهير تبليغ
أنت بدون الزمالك ملكش قيمة.. خالد بيومي يوجه رسالة لـ كارتيرون
أنت بدون الزمالك ملكش قيمة.. خالد بيومي يوجه رسالة لـ كارتيرون
علق خالد بيومي المحلل الرياضي، على خسارة المدير الفني السابق لنادي الزمالك، باتريس كارتيرون، بـ 6 أهداف، في ثاني مباراة له لقيادة فريق التعاون السعودي. 

وكتب خالد بيومي، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "‏كارتيرون تولى التعاون وهو في المركز الاول، نزل بيهم للمركز الاخير، والخروج من البطولة.. وحتي الان خسران بستة اهداف من الشارقة .. الحقيقة أنت بدون الزمالك ليست لك قيمه".

وأبلغ كارتيرون،إدارة الزمالك، بدفع الشرط الجزائي، والرحيل عن تدريب الفريق، وحاول مرتضى منصور رئيس النادي إقناعه بالبقاء، وزيادة قيمة عقده؛ لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ العقد.

وأعلن نادي التعاون السعودي تعاقده مع كارتيرون بعد ساعات من رحيله عن جدران القلعة البيضاء.

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