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في عيد ميلادها.. تعرف على أهم محطات ريهام حجاج

فن ومشاهير تبليغ
في عيد ميلادها.. تعرف على أهم محطات ريهام حجاج
في عيد ميلادها.. تعرف على أهم محطات ريهام حجاج
تحتفل الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلادها الـ 34 ، الذي يحل اليوم الحادي والعشرين من سبتمبر .

وفي السطور التالية يعرض "دوت الخليج الفني" معلومات عن الفنانة ريهام حجاج.

* اسمها بالكامل ريهام محمد حجاج ، ولدت 22 سبتمبر 1986 ، عاشت طفولتها في إيطاليا، وعادت إلى القاهرة لدخول المرحلة الجامعية وتخرجت من كلية الإعلام.

* عملت فترة في مجال التسويق والدعاية، وتتحدث اللغة الإيطالية بطلاقة وأفضل من اللغة العربية.

* كانت والدتها تحرص على ذهابها لمركز "الدين" في إيطاليا حتى تتعلم أصول الدين الإسلامي.

* كان أول أعمالها فيلم "سفاري" مع رامز أمير وإيهاب فهمي، ومن إخراج مازن الجبلي عام 2010، وفي العام نفسه شاركت في مسلسل "أزمة سكر".

* تألقت في أدوار الشر خاصة بعد دور "نوراة" في مسلسل "سجن النسا" 2014، ولكنها رفضت أنَّ يحصرها المنتجون في تلك النوعية من الأدوار.

* تزوجت مؤخرًا من رجل الأعمال محمد حلاوة طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز .

* انتشر كثيرًا أنَّها ابنة الفنان حجاج عبدالعظيم، وهو ما نفته في أكثر من مقابلة تلفزيونية.

* نالت جائزة من مهرجان "مراكش" عن دورها بفيلم "بعد الطوفان".

*شاركت ريهام حجاج في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لما كنا صغيرين" ، والتي حققت خلاله نجاحاً كبيراً ،ويقوم ببطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة ريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميده ونسرين امين وكريم قاسم ومحمود حجازي ومنة فضالي.

وتدور أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" عن جريمة قتل تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها من خريجي الجامعة الأمريكية رأسا على عقب، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

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