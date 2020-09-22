نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
كَرَّم المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، الفنان " أحمد حلمى "، مساء أمس الاثنين، فى مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية .
كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن موقف محرج تعرضت له في حفل زفافها منذ 27 عاما حيث تأخر زوجها عليها مدة 3 ساعات كاملة بسبب مباراة لنادى الزمالك.
أثارت الفنانة سيرين عبد النور حالة من الجدل الواسع بسبب بعض مشاهدها فى مسلسل "دانتيل" والذي تخلله عدد من القبلات مع بطل العمل.
نشب خلاف حاد منذ ايام قليلة بين الفنان محمد رمضان والفنان أحمد الفيشاوى، خاصة بعد إعلان الأخير عن تسجيل أغنية بعنوان "نمبر 2"، وهو الأمر الذى سخر منه الأسطورة، ولم ينته الخلاف عن هذا الحل، بل استمر حتى أعلن رمضان عن أغنيته الجديدة "الدبابة"، والتى يوجه فيها رسالة قوية للفيشاوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن| سر خناقة محمد رمضان وأحمد الفيشاوي.. لماذا ترك عريس نشوى مصطفى لها 3 ساعات ليلة الزفاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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