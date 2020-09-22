بسمة وهبة لمتابعيها: التسوق علاجي

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وكشفت الاعلامبة بسمة وهبة مؤخرًا، عن إصابتها بمرض نادر الحدوث في العالم منذ مدة زمنية دون الإفصاح عنه الا بعد تعرضها لهجوم حاد عقب سفرها للخارج.
وردت بسمة وهبة على المهاجمين لها على كثرة سفرها للخارج للعلاج وعدم ذهابها الي المستشفيات المصرية، قائلة "التخصص مش موجود في مصر لانه نادر فلو مكنش عند حضرتك مانع اطلع اتعالج ولا اقعد اموت في مصر".
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