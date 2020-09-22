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بسمة وهبة لمتابعيها: التسوق علاجي

فن ومشاهير تبليغ
بسمة وهبة لمتابعيها: التسوق علاجي
بسمة وهبة لمتابعيها: التسوق علاجي
نشرت الاعلامية بسمة وهبة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها وهى تتسوق .

وظهرت بسمة وهبة بلوك جديد اثناء تسوقها من إنجلترا وعلقت قائلة "علاج التسوق جيد حقا".

وكشفت الاعلامبة بسمة وهبة  مؤخرًا، عن إصابتها بمرض نادر الحدوث في العالم منذ مدة زمنية دون الإفصاح عنه الا بعد تعرضها لهجوم حاد عقب سفرها للخارج.

وردت بسمة وهبة على المهاجمين لها على كثرة سفرها للخارج للعلاج وعدم ذهابها الي المستشفيات المصرية، قائلة "التخصص مش موجود في مصر لانه نادر فلو مكنش عند حضرتك مانع اطلع اتعالج ولا اقعد اموت في مصر".

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 