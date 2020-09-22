في عيد ميلاد أسامة عباس.. حقيقة خطوبته لـ سوزان مبارك

وأضاف «عباس»، خلال لقائه ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي: «زوجتي كانت جاره لي، وتزوجتها عن حب، وتفرغت لتربية الأولاد؛ مما ساعدني على الالتزام في العمل بشركة النصر صباحا، وفي المساء بالمسرح».
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