نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاة أشهر أم في السينما المصرية.. جوانب مضيئة في حياة الراحلة فردوس محمد في المقال التالي
وتعد فردوس محمد، واحدة من أهم الفنانات اللاتى قدمن دور الأم فى السينما المصرية، بل أصبحت نموذجا للحماة الطيبة فى أذهان المصريين، وتركت علامة في قلوبهم.
ولدت الفنانة فردوس في عام 1906، ونشأت بعد ذلك يتيمة الأبوين، حيث تولت أسرة قريبة منها تربيتها وتعليمها في إحدى المدارس الأجنبية إلى أن اصبحت قادرة على القراءة والكتابة واصبحت جيدة في اللغة الانجليزية.
وكانت بداياتها من خلال خشبة المسرح، ولكن شهرتها وانتشارها تحققت من خلال الشاشة الذهبية، ولقبت الفنانة فردوس محمد بأم السينما المصرية والتي يوافق اليوم الذكري الـ56 لرحيلها.
توفيت فردوس محمد، عن عمر يناهز الـ55 عامًا، بعد صراع مع مرض سرطان الدم في 22 سبتمبر 1961.
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