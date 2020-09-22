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في ذكرى وفاة أشهر أم في السينما المصرية.. جوانب مضيئة في حياة الراحلة فردوس محمد

فن ومشاهير تبليغ
في ذكرى وفاة أشهر أم في السينما المصرية.. جوانب مضيئة في حياة الراحلة فردوس محمد
في ذكرى وفاة أشهر أم في السينما المصرية.. جوانب مضيئة في حياة الراحلة فردوس محمد

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أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة فردوس محمد، التى ولدت في 13 يوليو عام 1906، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1961، عن عمر يناهز الـ 55 عاما.

وتعد فردوس محمد، واحدة من أهم الفنانات اللاتى قدمن دور الأم فى السينما المصرية، بل أصبحت نموذجا للحماة الطيبة فى أذهان المصريين، وتركت علامة في قلوبهم.

ولدت الفنانة فردوس في عام 1906، ونشأت بعد ذلك يتيمة الأبوين، حيث تولت أسرة قريبة منها تربيتها وتعليمها في إحدى المدارس الأجنبية إلى أن اصبحت قادرة على القراءة والكتابة واصبحت جيدة في اللغة الانجليزية.

وكانت بداياتها من خلال خشبة المسرح، ولكن شهرتها وانتشارها تحققت من خلال الشاشة الذهبية، ولقبت الفنانة فردوس محمد بأم السينما المصرية والتي يوافق اليوم الذكري الـ56 لرحيلها.

توفيت فردوس محمد، عن عمر يناهز الـ55 عامًا، بعد صراع مع مرض سرطان الدم في 22 سبتمبر 1961.

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