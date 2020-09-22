في ذكرى وفاة فردوس محمد.. عاشت يتيمة وتوفي أبناؤها الثلاثة

وعلى الرغم من حصولها على لقب "الأم" داخل السينما المصرية، إلا أن حلم الأمومة لم يتحقق في حياتها الشخصية، حيث توفى 3 أبناء لها عقب ولادتهم مباشرة.
وقد تزوجت الفنانة فردوس محمد مرتين؛ الأولى خلال فترة الشباب، أما المرة الثانية فكانت من أحد أعضاء فرقتها المسرحية، واستمر الزواج 15 عامًا قبل أن يتوفى.
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