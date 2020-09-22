أخبار عاجلة
الحرس الثوري يخصص قطع أراض لعائلات قتلى مليشياته الأفغانية -
بعد "القاعدة الجديدة".. أين تتمركز القوات الأميركية بسوريا؟ -
نيمار يقلب الطاولة على بيرو في فوز "عصيب" للبرازيل -
شخص ينتقم من طليقته بنشر فيديو لها على فيسبوك بوضع مخل -
فيديو رد مؤثر من جورج وسوف على شائعات وفاته:"خايف ماحدش يصدق لما أموت" -
النجوم ينعون الفنان المغربي عزيز سعد الله بعد وفاته عن عمر يناهز 70 عام -
منى زكي تعلق على إعلان تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي -
حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج الجدى الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج السرطان الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -

في عيد ميلاد أسامة عباس.. تعرف على حقيقة خطوبته لـ سوزان مبارك

فن ومشاهير تبليغ
في عيد ميلاد أسامة عباس.. تعرف على حقيقة خطوبته لـ سوزان مبارك
في عيد ميلاد أسامة عباس.. تعرف على حقيقة خطوبته لـ سوزان مبارك
في عيد ميلاد أسامة عباس.. تعرف على حقيقة خطوبته لـ سوزان مبارك

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 09:52 صـ

فن وثقافة الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 09:30 صـ بتوقيت القاهرة 2020-09-22 09:30:27
دوت الخليج
دوت الخليج 9b28435880.jpg

يحتفل اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر، الفنان القدير أسامة عباس، بعيد ميلاده الـ 81، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1939، وتخرج من كلية الحقوق عام 1961. وتعرض الفنان أسامة عباس، إلى العديد من الشائعات كان أبرزها، شائعة خطوبته من السيدة سوزان مبارك، حرم رئيس الجمهورية الراحل محمد حسني مبارك، إذ انتشرت تلك الشائعة؛ بعد اندلاع أحداث 25 يناير 2011. واستمرت تلك الشائعة في التداول دون نفي أو إثبات، حتى عام 2016، إذ أكد أسامة عباس، أنه لا صحة لما أُشيع حول أن الرئيس الأسبق حسني مبارك خطف منه خطيبته سوزان مبارك. وأضاف «عباس»، خلال لقائه ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي: «زوجتي كانت جاره لي، وتزوجتها عن حب، وتفرغت لتربية الأولاد؛ مما ساعدني على الالتزام في العمل بشركة النصر صباحا، وفي المساء بالمسرح».

في عيد ميلاد أسامة عباس تعرف حقيقة خطوبته سوزان مبارك

موضوعات متعلقة

logo.png

جميع الحقوق محفوظة © 2018 - 2020 - دوت الخليج

×

Header

Footer

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلاد أسامة عباس.. تعرف على حقيقة خطوبته لـ سوزان مبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 