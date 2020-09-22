أحمد جمال أحمد

Advertisements

ظهرت النجمة لاشانا لينش في لقطات ترويجية جديدة، روجته خلالها لهاتف ذكي، طرح خصيصا للاحتفال بالجزء الجديد من افلام جيمس بوند.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات ترويجية ظهرت بها لاشانا مع الهاتف الذي يحمل عنوان 007، واشارت لأن الهاتف قد يستخدمه النجم دانيال كريج ضمن احداث الفيلم المرتقب.

ويعود النجم دانيال كريج لتجسيد شخصية العميل البريطاني الشهير جيمس بوند في الجزء الأحدث من سلسلة أفلامه.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لاشانا لينش تحتفل بطرح نسخة هاتف خاصة لجيمس بوند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.