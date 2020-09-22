تراجع غير مسبوق لنسب مشاهدات جوائز "إيمي"

أحمد جمال أحمد

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شهد حفل توزيع جوائز إيمي لعام 2020 تراجعا غير مسبوق في نسب مشاهداته، على الرغم مما شهده من اسكتشات كوميدية مميزة، اثنى عليها النقاد.

وقالت صحيفة ديلي ميل، ان الحفل، وصلت نسب مشاهداته لـ 6.1 مليون مشاهدة فقط، في سابقة هي الأولى على مدار تاريخ مشاهدات جوائز إيمي.

ما يهدد كل من حفل جوائز الجولدن جلوب، وجوائز الأوسكار بأن تعاني المصير نفسه بتراجع نسب مشاهداتهم.



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