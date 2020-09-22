أخبار عاجلة
الحرس الثوري يخصص قطع أراض لعائلات قتلى مليشياته الأفغانية -
بعد "القاعدة الجديدة".. أين تتمركز القوات الأميركية بسوريا؟ -
نيمار يقلب الطاولة على بيرو في فوز "عصيب" للبرازيل -
شخص ينتقم من طليقته بنشر فيديو لها على فيسبوك بوضع مخل -
فيديو رد مؤثر من جورج وسوف على شائعات وفاته:"خايف ماحدش يصدق لما أموت" -
النجوم ينعون الفنان المغربي عزيز سعد الله بعد وفاته عن عمر يناهز 70 عام -
منى زكي تعلق على إعلان تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي -
حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج الجدى الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج السرطان الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -

تراجع غير مسبوق لنسب مشاهدات جوائز "إيمي"

فن ومشاهير تبليغ
تراجع غير مسبوق لنسب مشاهدات جوائز "إيمي"
تراجع غير مسبوق لنسب مشاهدات جوائز "إيمي"

أحمد جمال أحمد

481%247cview

Advertisements


شهد حفل توزيع جوائز إيمي لعام 2020 تراجعا غير مسبوق في نسب مشاهداته، على الرغم مما شهده من اسكتشات كوميدية مميزة، اثنى عليها النقاد.
وقالت صحيفة ديلي ميل، ان الحفل، وصلت نسب مشاهداته لـ 6.1 مليون مشاهدة فقط، في سابقة هي الأولى على مدار تاريخ مشاهدات جوائز إيمي.
ما يهدد كل من حفل جوائز الجولدن جلوب، وجوائز الأوسكار بأن تعاني المصير نفسه بتراجع نسب مشاهداتهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع غير مسبوق لنسب مشاهدات جوائز "إيمي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 