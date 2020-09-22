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مبادرة لقراءة نص مسلسل فريندز لجمع التبرعات

فن ومشاهير تبليغ
مبادرة لقراءة نص مسلسل فريندز لجمع التبرعات
مبادرة لقراءة نص مسلسل فريندز لجمع التبرعات

أحمد جمال أحمد

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تحتضن الفنانة صاحبة البشرة السمراء جابريل يونيون، لقاء لقراءة نص مسلسل فريندز عبر الانترنت لجمع تبرعات لدعم المتضررين من جائحة .
وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن القراءة سيشارك بها فريق تمثيل من نجوم هوليوود سمر البشرة بالكامل، من اخراج ريشاردسون وايتفيلد.
ويمكن للمشاهدين الراغبين في متابعة القراءة متابعة الحساب الرسمي لجبريال على مدار اليوم 22 سبتمبر.

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