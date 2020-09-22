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جيمس كان يكشف عدم سبب طرح جزء جديد من Elf

فن ومشاهير تبليغ
جيمس كان يكشف عدم سبب طرح جزء جديد من Elf
جيمس كان يكشف عدم سبب طرح جزء جديد من Elf

أحمد جمال أحمد

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رغم ما حققه فيلم elf من نجاح جعله من ابرز الافلام التي تطرح للعرض في فترة اعياد الكريسماس، لم يتم طرح اي اجزاء منه حتى الآن.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن نجم الفيلم الفنان القدير جيمس كان، كشف عن ان سبب عدم طرح اجزاء من الفيلم، العلاقة بين ويل فاريل نجم الفيلم ومخرجه جون فافوريو.
وقال جيمس ان الثنائي كان فيما بينهم حدة في المعاملة بموقع التصوير، جعلت من الصعب عودة صناعته في اجزاء جديدة.

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محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

 