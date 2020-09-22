كريس روك يخضع للعلاج بعد اصابته بالتواصل الغير كلامي

أحمد جمال أحمد

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نقل النجم كريس روك للعلاج الطبيعي بعد اعلان اصابته بمرض التواصل الغير كلامي، وفقدانه للقدرة على النطق وقا لمصادر صحفية.

وقالت صحيفة ديلي ميل، ان النجم الكوميدي البالغ من العمر 55 عام يخضع حاليا لعلاج بعد مواجهته لحالة اضطراب في النطق ناتجة عن هذا المرض.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن اي مستجدات تتعلق بالحالة الصحية لكريس روك، غير أنه اصبح الآن يتواصل عبر الاشارة فقط.



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