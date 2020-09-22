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كاني ويست ينفق 3 ملايين دولار لجمع توقيعات ترشحه للرئاسة

فن ومشاهير تبليغ
كاني ويست ينفق 3 ملايين دولار لجمع توقيعات ترشحه للرئاسة
كاني ويست ينفق 3 ملايين دولار لجمع توقيعات ترشحه للرئاسة

أحمد جمال أحمد

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وفقا لتقرير نشرته مجلة tmz، يعمل النجم كاني ويست حاليا على جمع توقيعات من عدد من الولايات حتى يمنح ترشحه للرئاسة الصبغة القانونية.
وقالت صحيفة ديلي ميل، ان كاني يسعى لجمع توقيعات من 15 ولاية امريكية مختلفة، وانفق في سبيل ذلك حتى الان ما يتخطى الثلاث ملايين دولار.
وكان قد اعلن كاني ويست عن نيته للترشح للرئاس الامريكية في مؤتمر صحفي مثير للجدل.

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