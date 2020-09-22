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أشرف عبد الباقي يكشف تفاصيل أول فيلم له مع عادل أدهم

فن ومشاهير تبليغ
أشرف عبد الباقي يكشف تفاصيل أول فيلم له مع عادل أدهم
أشرف عبد الباقي يكشف تفاصيل أول فيلم له مع عادل أدهم
كشف النجم أشرف عبد الباقي كواليس أول فيلم قدمه في مشواره الفني ، وهو فيلم “جحيم تحت الماء” مع الراحل عادل أدهم.

و َقال عبد الباقي "خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، أن الفيلم كان أول تجربة له في عالم التمثيل ، ومن شدة فرحتة وتحمسه، لم يكتفي بحفظ دوره فقط، بينما حفظ سيناريو الفيلم كاملا.

وأشار أن أول مشهد له في الفيلم كان مع عادل أدهم، إلي أن حدث تأخير في بدء التصوير، مما سبب انزعاج وغضب لعادل أدهم ولم يصور حينها، فشعر أشرف عبد الباقي بالخوف، موضحاً بإنه ووقتها صور ذلك المشهد دون وجود عادل أدهم.

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 