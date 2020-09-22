بعد انتهائها من تصوير "قبل الأربعين" داليا مصطفى تتفرع لـ"في يوم وليلة"

انتهت الفنانة داليا مصطفى من تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "قبل الأربعين" الذي تعود به إلى السينما بعد غياب دام لمدة 12 عامًا بعد تقديمها فيلم "طباخ الريس" مع الفنان الراحل طلعت زكريا.
فيلم "قبل الأربعين" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي، وهو بطولة داليا مصطفى، بسمة، إيهاب فهمي، محمد على رزق، معتز هشام، والفيلم من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.
وفي سياق آخر، تشارك الفنانة داليا مصطفى في مسلسل "فى يوم وليلة"، ومن المقرر تصوير مشاهدها خلال الأيام المقبلة، وهو بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، ولاء الشريف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار 45 حلقة، ويعتمد على الإثارة والتشويق، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي القادم.
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