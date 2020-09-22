فريق عمل حكايات بنات ينتهي من تصوير المسلسل

ويشارك في الجزء الخامس من مسلسل حكايات بنات، كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، أستايلست عبير البدراوي، ومدير تصوير كويمان التونى وإخراج مصطفى أبو سيف.

انتهي فريق مسلسل حكايات بنات من تصوير أحداث الجزء الخامس للعمل حيث كان فريق العمل متواجد بمنطقة المريوطية حيث عرض أولي حلقاته أمس على شاشة ON وحققت نجاحا كبيرا.