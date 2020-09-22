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انطلاق تصوير مسلسل "الملك" لعمرو يوسف في هذا الموعد

فن ومشاهير تبليغ
انطلاق تصوير مسلسل "الملك" لعمرو يوسف في هذا الموعد
انطلاق تصوير مسلسل "الملك" لعمرو يوسف في هذا الموعد

مازال صناع مسلسل "الملك" المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، يواصلون التحضيرات الخاصة بالعمل، من اختيار الأبطال المشاركين، والمسلسل يتناول شخصية أحمس طارد الهكسوس، ويُجسد دوره الفنان عمرو يوسف.

واستقر القائمون على المسلسل موعد انطلاق التصوير حيث من المقرر انطلاقه منتصف شهر نوفمبر المقبل، والمسلسل من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، والمسلسل بطولة صبا مبارك، ماجد المصري، سوسن بدر، ويجري حاليًا الاستقرار على باقى الفنانين.

مسلسل "الملك" تعاون إنتاجي بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويعد من أضخم انتاجات دراما رمضان 2021 لما يتضمنه العمل من حروب وخيل وملابس وديكورات، حيث يتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

ويشهد المسلسل عمرو يوسف للدراما التلفزيونية بعد غياب عامين بعد تقديمه مسلسل "طايع" في شهر رمضان عام 2018، وهو بطولة صبا مبارك، عمرو عبد الجليل، أحمد داش، سهير المرشدي، مي الغيطي، أحمد عبد الله محمود، علي قاسم، سلوى محمد علي، رشد الشامي، محمود حافظ، تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج عمرو سلامة.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 