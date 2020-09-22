أشرف عبد الباقي:"احتفظ بكل تذاكر سينما مشاهدتي لأفلام عادل إمام"

أعرب الفنان أشرف عبد الباقي عن عشقه للزعيم عادل إمام، كاشفًا عن أحد المواقف التي كانت ترافقه دائمًا.

وتحدث أشرف عبد الباقي، خلال استضافته في برنامج"صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس عبر قناة DMC، عن كواليس مشاركته مع الفنان عادل إمام لأول مرة في فيلم" الإرهاب والكباب"، حيث قال أنه كان من معجبيه، بالإضافة إلى حرصه الشديد على مشاهدة أفلامه في العرض الأول لها، لافتًا إلى أنه مازال مُحتفظًا بكل تذاكر السينما التي شاهد فيها أفلام عادل إمام.

وأشار أشرف عبد الباقي أنه كان يدون فوق كل تذكرة اسم السينما والفيلم ورأيه به، ووضعها حاليا في براويز للحفاظ عليها، ونوى مؤخرًا إخبار الزعيم بتلك الهواية، وكان ذلك الخبر بمثابة مفاجأة له.

وكشف أشرف عبد الباقي خلال اللقاء عن كيفية قضاء يومياته، أثناء أزمة فيروس، لافتًا إلى أنه استغله أفضل استغلال، حيث قال:"كنت أقوم من النوم الصبح، ألبس العفريتة وأروح الشغل، وهو ده كان شغلي، وأنا بحب الشقا، ولقيت عندي جزء مزروع فيه ورد، روحت شايل الورد، وجبت بذور بذنجان وطماطم وفلفل وبامية، وطلعلي 3 بذنجانات، و3 حبات بامية بس، ولكن كنت ببقى سعيد بيهم".