بضحكة عفوية.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

و ظهرت منة فضالي في الفيديو وهي تضع المكياج و تبتسم وكانت مرتدية فستان باللون الأحمر.
وعلقت منة فضالى على الفيديو قائلة: "كل الناس يبتسمون بنفس اللغة".
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وشاركت منة فضالي فى فيلم " زنزانة 7 " يذكر أن صناع الفيلم قرروا إلغاء العرض الخاص، بعد أن كان من المقرر أن يقام فى سينما 6 أكتوبر يوم الثلاثاء المقبل.
فيلم "زنزانة 7" كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.
وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.
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