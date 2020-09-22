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في عيد ميلاد ريهام حجاج.. تعرف على عمرها الحقيقي وأول أعمالها الفنية

فن ومشاهير تبليغ
في عيد ميلاد ريهام حجاج.. تعرف على عمرها الحقيقي وأول أعمالها الفنية
في عيد ميلاد ريهام حجاج.. تعرف على عمرها الحقيقي وأول أعمالها الفنية

تحتفل اليوم الفنانة ريهام حجاج، بعيد ميلادها 34، حيث إنها من مواليد 22 سبتمبر 1986.

ولدت وعاشت معظم حياتها في إيطاليا، تخرجت من كلية الإعلام وعملت في مجال التسويق.

كان أول أعمالها فيلم سفاري مع رامز أمير وإيهاب فهمي ومن إخراج مازن الجبلي عام 2010، في نفس العام شاركت في مسلسل "أزمة سكر".

شاركت الفنانة ريهام حجاج في عدة مسلسلات أبرزها "أزمة سكر"، "رقم مجهول"، "كاريوكا"، "نقطة ضعف"، "هبة رجل الغراب"، "سجن النسا"، "يونس ولد فضة"، "كارمن"، آخرهم "لما كنا صغيرين" رمضان الماضي.

وقدمت ريهام أفلاما منها "وبعد الطوفان" عام 2012، ثم "واحد صعيدي" في 2014، "سوء تفاهم"، "كريم الكينج"، "يوم مالوش لازمة"، "سطو مثلث"، "القرد بيتكلم"، "رغدة متوحشة" في 2018.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 