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يا رب أشوفك في الجامعة ..أسما شريف منير تحتفل بأول يوم مدرسة لابنتها

فن ومشاهير تبليغ
يا رب أشوفك في الجامعة ..أسما شريف منير تحتفل بأول يوم مدرسة لابنتها
يا رب أشوفك في الجامعة ..أسما شريف منير تحتفل بأول يوم مدرسة لابنتها

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 وعلقت أسما شريف منير قائلة :" اول يوم مدرسة، نور عيني و حياتي، يا رب اشوفك في الجامعة يا رب..

اللهم إنّك وهبت لي (لارا) من غير حول مني ولا قوة، فاحفظها بحفظك بلا حول مني ولا قوة، اللهم احفظها من أي مكروه يصيبها ومن كل شر وضرر، اللهم احفظها من الأسقام والأمراض، اللهم لا تجعل ابتلائي فيها، اللهم أجرها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلها من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس دينًا وعبادة وأخلاقًا. امين امين امين ".

يذكر أن أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات‎ ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.

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