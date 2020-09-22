إحنا دايمًا عالوعد.. ميريهان حسين تحتفل بعيد ميلاد صديقتها عبر إنستجرام ..شاهد

وظهرت فى الصورة صديقة الفنانة ميريهان حسين ، وهنأتها بعيد ميلادها قائلة :" في عيد ميلادك عايزة اشكر رورو مامتك وأشكر انكل باباكي انهم جابوكي في الدنيا عشان تنوري حياتي يا حياتي .. و احنا دايما عالوعد... ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي".

اقرأ أيضًا:

يذكر أن أحدث أعمال ميريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

وشاركت مؤخرًا فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" للمؤلف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضها على قناة ON E، حيث قامت ببطولة حكاية "اكدب عليا شوية" مع مراد مكرم، مؤمن نور وصبا الرفاعى وطاهرة وأسما سليمان وظهور خاص للفنانة ألفت عمر والفنان أمير شاهين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى.