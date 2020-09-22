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بصور مبهجة.. حسين الجسمي يداعب جمهوره بأغنية بالبنط العريض

فن ومشاهير تبليغ
بصور مبهجة.. حسين الجسمي يداعب جمهوره بأغنية بالبنط العريض
بصور مبهجة.. حسين الجسمي يداعب جمهوره بأغنية بالبنط العريض
شارك الفنان حسين الجسمي جمهوره بصور جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق حسين الجسمي على الصور قائلا: "ملكي بقي و انا ادري بيه".

وكان طرح حسين الجسمى أغنية "بالبنط العريض" التى حققت أكثر من 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب. 

وهى من ألحان حسين الجسمى وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما. 

وأصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى، وحازت أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمى على إعجاب الجميع، خاصة الفنانات، وظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التى انتشرت لهم وهم مندمجون مع أنغامها ويرقصون على الأغنية.

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 