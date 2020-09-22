الكرامة يا بني.. زواج أسماء جلال ومحمد يسرى يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

لاقت الحلقة الأولى من مسلسل "حكايات بنات الموسم الخامس" نجاحاً كبيراً، حيث أن بداية المسلسل بدأت بأحدث مثيرة مما جعل الجمهور ينشد لها بشكل كبير ينتظر باقي الحلقات القادمة.

ومن أكثر المشاهد الذي نالت استغرب واندهش الجمهور، هو زواج جميلة التي تقدم دورها الفنانة أسماء جلال، من معتز الذي يجسد شخصيته الفنان محمد يسرى إبراهيم، حيث أن الموسم الرابع كان انتهى بمعرفة معتز، خيانة جميلة لها وحبها ل شاب اخر رغم كل الذي كان يفعله من أجلها.

وكانت اكثر التعليقات المضحكة من الجمهور على زواج اسماء جلال ومحمد يسرى، الكرامة يا معتز الكرامة يا بني "بينما كتب أخر" عارف لو طلعت عينك بعد كده مش هزعل عليك عشان تستاهل، كما تتوالت عليه التعليقات من قبل جمهور معبرين عن استغرابهم من حدوث ذلك.