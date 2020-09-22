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مصطفي قمر يحتفل بعيد ميلاده ال 53 ومدير أعماله يهنئه

فن ومشاهير تبليغ
مصطفي قمر يحتفل بعيد ميلاده ال 53 ومدير أعماله يهنئه
مصطفي قمر يحتفل بعيد ميلاده ال 53 ومدير أعماله يهنئه
حرص النجم مصطفى قمر، على أن يحتفل بعيد ميلاده ال 53 مع أصدقائه في العمل ومدير أعماله.

ونشر علي رشاد، مدير اعمال مصطفى قمر صور من عيد الميلاد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "كل سنة وأنت طيب يا درش وعقبال كل حاجة حلوة وكل حاجة بتتمناها تتحققلك وأنت في أحسن صحة ورضا من الله".

يشار إلي أن أخر أعمال مصطفى قمر، الألبوم "لمن يهمه الأمر" منذ عدة أشهر عبر قناتة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وتعاون من خلاله مع أكبر الشعراء والملحنين في مصر.

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 