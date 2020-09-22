أحمد الشامي يهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني

هنئ الفنان أحمد الشامي، الشعب السعودي بالعيد الوطني الذي يوافق اليوم. وكتب أحمد الشامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "كل عام وكل شعب السعودية بألف خير". وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال أحمد الشامي، مسلسل "فرصة ثانية" مع النجمة ياسمين صبري، الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠.

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