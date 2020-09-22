أخبار عاجلة
الحرس الثوري يخصص قطع أراض لعائلات قتلى مليشياته الأفغانية -
بعد "القاعدة الجديدة".. أين تتمركز القوات الأميركية بسوريا؟ -
نيمار يقلب الطاولة على بيرو في فوز "عصيب" للبرازيل -
شخص ينتقم من طليقته بنشر فيديو لها على فيسبوك بوضع مخل -
فيديو رد مؤثر من جورج وسوف على شائعات وفاته:"خايف ماحدش يصدق لما أموت" -
النجوم ينعون الفنان المغربي عزيز سعد الله بعد وفاته عن عمر يناهز 70 عام -
منى زكي تعلق على إعلان تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي -
حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج الجدى الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج السرطان الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -

أحمد الشامي يهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني

فن ومشاهير تبليغ
أحمد الشامي يهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني
أحمد الشامي يهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني
هنئ الفنان أحمد الشامي، الشعب السعودي بالعيد الوطني الذي يوافق اليوم.

وكتب أحمد الشامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "كل عام وكل شعب بألف خير".

وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال أحمد الشامي، مسلسل "فرصة ثانية" مع النجمة ياسمين صبري، الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد الشامي يهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

 