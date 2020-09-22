عمل مسرحي جديد للفنان سمير غانم

يسافر النجم سمير غانم، في منتصف الشهر المقبل إلى إحدى الدول الخليجية لتقديم عمل مسرحي جديد يحمل عنوان الزهر لما يلعب" والمقرر أن سمير غانم؛ سيقدم عرض مسرحي مختلف وجديد مع فريق عمل من الشباب ليعود بعمل مميز بعد غياب عن المسرح لعدة سنوات. وفي سياق منفصل كانت ظهرت شائعات أول أمس عن وفاة النجم سمير غانم، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، إلي انه خرج ونفى ذلك مؤكدا بأنه بحالة صحية جيدا ولا يعانى من أى مضاعفات.

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