رامي عياش يشارك جمهوره لحظاته مع ابنته.. فيديو

شارك الفنان رامي عياش بفيديو جديد لابنته عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر رامي عياش في الفيديو وهو يغني لابنته وعلق قائلا: "صباحي".

ويذكر أن طرح الفنان رامي عياش أغنيته الجديدة "أنا ثائر". "أنا ثائر" هي أغنية وطنية، لمساندة أهل بيروت بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، أغسطس الماضي، من كلمات نادين الأسد وتوزيع داني الحلو وألحان رامي عياش. وظهرت معه في الكليب الممثلة كارمن لبس. يذكر أن، داليدا عياش، زوجة الفنان اللبناني رامي عياش، تعافت مؤخرا من الإصابة التي لحقت بها نتيجة الانفجار.

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