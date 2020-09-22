أحمد الشامي يهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني

حرص الفنان أحمد الشامي على تهنئة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.



وكتب أحمد الشامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "كل عام وكل شعب السعودية بألف خير".