في عيد ميلاد مصطفى قمر.. 8 معلومات رقمية عن حياته

مصطفى قمر من مواليد محافظة الإسكندرية يوم 22 سبتمبر 1966، ويبلغ من العمر 54 عامًا.. متزوج من غادة عيسى.

قدم مصطفى قمر على مدار مشواره الفني 21 ألبومًا، أبرزها ضحكت ليا.

صور مصطفى قمر على مدار مشواره الفني 31 "كليب غنائي" وكان غالبيتها من إخراج مخرجين أجانب، وتعاون مع طارق العريان في كليب " الليلة دوب" و" يا غزالي".

شارك في بطولة 12 فيلمًا سينمائيا، من أهمها فيلم البطل أمام الفنان الراحل أحمد زكي، ثم خاض البطولة المطلقة لأول مرة خلال فيلم الحب الأول.

ظهر مصطفى قمر 6 مرات كـ ضيف شرف في عدد من المسلسلات منها زهرة وأزواجها الخمسة مع غادة عبد الرازق ومسلسل لحظات حرجة، ومؤخرًا في اللالاند.

وشارك في مسلسلين بإذاعة مصر إيطاليا بالعكس وبحبك يا مجنونة.

