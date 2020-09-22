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فريق "وسط البلد" على مسرح النافورة بالأوبرا

فن ومشاهير تبليغ
فريق "وسط البلد" على مسرح النافورة بالأوبرا
فريق "وسط البلد" على مسرح النافورة بالأوبرا
استمراراً للعروض الجادة والمتميزة التى تنظمها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر يقدم فريق وسط البلد حفلا فى الثامنة مساء الجمعة 25 سبتمر على مسرح النافورة. 


يتضمن البرنامج مجموعة متميزة من الاعمال الخاصة بالفريق والتى حققت نجاحاً كبيراً باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها قربيلى , وسط البلد , انتيكا , هيلاهوب , عم مينا , مجنون , اتكلمى , بإمكان , شمس النهار وغيرها . 


يذكر ان وسط البلد فريق غنائي بدأ مشواره عام 1999 ونجح فى تحقيق الانتشار السريع محققاً قاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربى بعد ان خلق لون موسيقى جديد ، أصدر عدة البومات متميزة كما شارك فى بعض الاعمال السينمائية الجماهيرية .

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 