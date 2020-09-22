أحلام تصل إلى السعودية وتطلب من جمهورها الإلتزام

تستعد الإماراتية أحلام الشامسي، لحفلها اليوم، حيث وصلت إلى جدة منذ ساعات إلى المملكة العربية السعودية لحفلها الغنائي بالمملكة العربية السعودية

ونشرت أحلام منذ ساعات قليلة على صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها بالكمامة من داخل الطائرة وكتبت معلقة:" ملتزمون بالتباعد، وملتزمون بكل الاحترازات، خليكم مثلنا وربنا الحافظ، وصلنا جدة أم الرخا والشدة".

ومن المقرر أن تشارك الفنانة أحلام في الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ90، حيث يقام حفلها مساء اليوم الثلاثاء بمسرح الجوهرة بجدة.