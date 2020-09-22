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يارا تطرح أغنية "بنت الوطن" بمناسبة اليوم الوطني السعودي

فن ومشاهير تبليغ
يارا تطرح أغنية "بنت الوطن" بمناسبة اليوم الوطني السعودي
يارا تطرح أغنية "بنت الوطن" بمناسبة اليوم الوطني السعودي

جديد "بنت الوطن" على قناتي اليوتوب الرّسمية..مع حبّي وتقديري ..كلمات : الأمير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز

ألحان : ابراهيم الغانم...توزيع : عبّاس صبّاح".


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كانت احدث أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يذكر أن يارا شاركت فى أوبريت "صناع الأمل"، الذى غنته فى حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة السورية أصالة، والفنان التونسى صابر الرباعي.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 