أحلام تحيي حفلا غنائيا بالسعودية

تحيي الفنانة أحلام حفلا غنائيا في السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي، حيث شاركت جمهورها بشر صورة لها وهي ترتدي الكمامة. وعلقت أحلام : "ملتزمون بالتباعد وبكل الاحترازات، خليكم مثلنا وربنا الحافظ، وصلنا جدة أم الرخا والشدة".

الحفل يقام برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.

كما يشارك في الاحتفالات باليوم الوطني السعودي عدد من النجوم أبرزهم، أحلام وعمرو دياب، وأنغام، ومحمد حماقي، وماجد المهندس، ورابح صقر، وراشد الماجد، وعبد الله الرويشد، ونبيل شعيل.

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