نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد علي خير يعود من جديد.. ويكشف سبب توقف برنامجه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الأعلامي محمد على خير، سبب توقف برنامجه "المصري أفندي ة" الذي يقدمه عبر شاشة القاهرة والناس لمدة أسبوعين. ونشر محمد علي خير، منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا :"أتشرف بمتابعتكم لبرنامج المصري أفندي على شاشة القاهرة والناس في الثامنة مساء بعد غد الخميس إن شاء الله بعد توقف إجباري لمدة أسبوعين". وأضاف بسبب التهاب الأحبال الصوتية لكن الحمد لله أصبحت أفضل بما يسمح لي بالعودة لتقديم البرنامج على الهواء..ممتن لسؤال حضراتكم عني خلال الفترة الماضية".

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