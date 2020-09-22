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محمد علي خير يعود من جديد.. ويكشف سبب توقف برنامجه

فن ومشاهير تبليغ
محمد علي خير يعود من جديد.. ويكشف سبب توقف برنامجه
محمد علي خير يعود من جديد.. ويكشف سبب توقف برنامجه

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد علي خير يعود من جديد.. ويكشف سبب توقف برنامجه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الأعلامي محمد على خير، سبب توقف برنامجه "المصري أفندي ة" الذي يقدمه عبر شاشة القاهرة والناس لمدة أسبوعين.

ونشر محمد علي خير، منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا :"أتشرف بمتابعتكم لبرنامج المصري أفندي على شاشة القاهرة والناس في الثامنة مساء بعد غد الخميس إن شاء الله بعد توقف إجباري لمدة أسبوعين".

وأضاف بسبب التهاب الأحبال الصوتية لكن الحمد لله أصبحت أفضل بما يسمح لي بالعودة لتقديم البرنامج على الهواء..ممتن لسؤال حضراتكم عني خلال الفترة الماضية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد علي خير يعود من جديد.. ويكشف سبب توقف برنامجه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 