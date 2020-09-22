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شريف دسوقي ينضم لقائمة أبطال فيلم "وقفة رجالة"

فن ومشاهير تبليغ
شريف دسوقي ينضم لقائمة أبطال فيلم "وقفة رجالة"
شريف دسوقي ينضم لقائمة أبطال فيلم "وقفة رجالة"

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف دسوقي ينضم لقائمة أبطال فيلم "وقفة رجالة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان شريف دسوقي على بطولة فيلم "وقفة رجالة" الذي من
المقرر أن ينطلق تصويره خلال الأيام المقبلة، وهو بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومى فؤاد، محمد سلام، ومن إخراج أحمد الجندي.

وفي سياق آخر، شارك شريف دسوقي مرحبا في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "بـ 100 وش"، وهو بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، زينب غريب، محمد عبد العظيم، إسلام إبراهيم، وغيرهم من النجوم.

والجدير بالذكر أن شريف دسوقي انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم"30 مارس"، وهو إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي الفيلم لنوعية أفلام السيكو دراما، وهو من تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال، بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خالد الصاوي، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، ندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين.

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