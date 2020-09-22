نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راشد الماجد واصيل أبو بكر يستعدان لأولى حفلات اليوم الوطني 90 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استعدادا لحفلات اليوم الوطني السعودي 90 والتي تقيمها الهيئة العامة للترفيه وروتانا للصوتيات والمرئيات، ويشارك فيها نخبة من نجوم الغناء السعودي والعربي، اجرى المطربان راشد الماجد واصيل ابو بكر البروفات الموسيقية الخاصة بحفلها بقيادة المايسترو وليد فايد وفرقته الموسيقية، والذي يفتتحان فيه حفلات هذه المناسبة الغاليه والمقامة تحت شعار "همة حتى القمة".
حضر البروفات الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات، الذي حرص ان يشرف بنفسه على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالحفل، ومنح توجيهاته لطاقم روتانا مشددا على ضرورة مراعاة قواعد السلامة باتخاذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.
سيتم الليلة (22 سبتمبر) عند الساعة العاشرة نقل حفل راشد الماجد واصيل ابو بكر من خلال تطبيق "فنBox" حصريا، من الصالة الرياضية بمدينة الدمام.
اتضح من البروفات التي اقامها راشد واصيل، مدى الصداقة التي تجمعهما حتى ان اصيل حضر بروفة الماجد، وركز الاثنان على أغانيهما الوطنية الجديدة وما اشتهرا به من اعمال، وانفرد تطبيق فنBox بإجراء مقابلتين منفردتين حصريتين مع راشد الماجد واصيل ابو بكر،يمكن مشاهدتها عبر صفحات السوشيال ميديا الخاصة "فنBox"وتحدثا فيها عن برنامج حفلهما، وسر المزاح الذي يجمعهما، واجاب راشد عن هواياته ومهاراته الرياضية في الفترة الاخيرة. وفي الختام دعيا الأثنان جمهورهما الى متابعة الحفل عبر تطبيق فنBox.
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